Топ-менеджеры «Газпрома» пытались скрыть миллиардные потери от правительства

Заместитель руководителя 307 департамента «Газпрома» Андрей Филиппов и главный геолог «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий Изосимов попытались обмануть государство и руководство «Газпрома», чтобы скрыть масштабы проблем при освоении Чаяндинского месторождения. Об этом свидетельствуют внутренние документы компании, копии которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Топ-менеджеры участвовали во внутренних комиссиях, на которых разбирались ошибки и проблемы одного из важнейших для «Газпрома» месторождений — Чаяндинского, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» в Китай. Комиссия была созвана после того, как группа ведущих инженеров во главе с Вячеславом Щеголевым неоднократно жаловалась на ошибки при освоении Чаянды.

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По данным «Ленты.ру», топ-менеджмент «Газпрома», в том числе глава компании Алексей Миллер и председатель совета директоров Виктор Зубков, в курсе проблем. Зубков поспособствовал созыву комиссии, на которой изучались заявленные инженерами проблемы. Сотрудники настаивают, что текущих мощностей месторождения не хватит для планового заполнения газопровода «Сила Сибири», из-за чего многомиллиардный контракт на поставку газа в Китай может быть сорван.

Руководителем комиссии назначили Андрея Филиппова, который в разговоре с инженерами признал масштабные проблемы на Чаянде и сообщил, что по итогам комиссии им придется написать «отписку» (аудио слов Филиппова и «отписка» по итогам комиссии есть в распоряжении «Ленты.ру»). В этом документе представлен обновленный план освоения Чаяндинского месторождения, который противоречит изначально утвержденному «Газпромом» и Роснедрами плану освоения. Фактически это служебный подлог, который вводит в заблуждение руководство «Газпрома» и государственные органы. По словам Щеголева, этот факт известен правоохранительным органам и в правительстве, а именно в Министерстве энергетики России.

Также из «отписки» следует, что Чаянда уже работает на пределе и не сможет в полном объеме заполнить газопровод «Сила Сибири» в соответствии с изначально утвержденном государством планом. Пресс-служба «Газпрома» на запрос «Ленты.ру» ответила, что «у проекта "Сила Сибири" проблем нет». На момент публикации пресс-служба Минэнерго никак не отреагировала на запрос «Ленты.ру».

«Газпром» и China National Petroleum Corporation (CNPC) заключили 30-летний контракт на поставку газа в 2014 году. В церемонии подписания приняли участие президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Стоимость поставок газа в Китай не раскрывалась, российская компания настаивает, что это коммерческая тайна. Сумма соглашения составила 400 миллиардов долларов. Газопровод запущен в декабре 2019 года.

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