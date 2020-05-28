«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». Как следует из расследования «Ленты.ру», на одном из важнейших месторождений компании — Чаяндинском — выявлены многочисленные нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта.

В распоряжении «Ленты.ру» оказался доклад о проблемах при разработке и освоении Чаянды. Из него следует, что на месторождении использовали дефективный буровой раствор; руководители подразделений, ответственные за разработку, принимали сомнительные решения, нарушая технические стандарты. В результате около 50 скважин оказались под угрозой невыхода на плановый уровень добычи.

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Из доклада следует, что только на август 2019 года буровой раствор отразился на добыче 41 скважины: 20 из них оказались полностью «сухими», а на 21 наблюдается пониженный уровень добычи, который в перспективе нескольких лет тоже станет нулевым. Совокупные потери от 20 «сухих» скважин оцениваются в 334 миллиарда рублей упущенной прибыли.

Минимум шесть скважин были покалечены сомнительными решениями менеджмента дочернего подразделения «Газпрома» компании «Газпром добыча Ноябрьск». При освоении скважин они не соблюдали технический регламент, что привело к неправильной установке важнейших деталей на глубине. Ремонт только одной скважины оценивается в 90 миллионов рублей, совокупные потери — в два миллиарда рублей.

В результате многочисленных нарушений добыча газа на Чаяндинском месторождении может вообще не выйти на изначально прогнозированную мощность — 25 миллиардов кубометров газа в год. Нынешний уровень добычи свидетельствует о том, что месторождение уже работает на пределе.

У проекта «Сила Сибири» проблем нет пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия и Китай договорились о поставках газа по Восточному маршруту в 2014 году. Газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года, в его запуске принимали участие президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Стороны договорились о поставках 38 миллиардов кубометров газа в год за 400 миллиардов долларов.

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