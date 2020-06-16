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Счетная палата отказалась комментировать срыв «Силы Сибири» «Газпромом»

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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Счетная палата отказалась комментировать «Ленте.ру» информацию о возможном срыве многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай со стороны госкомпании «Газпром». Ведомство под руководством Алексея Кудрина сочло, что возможный срыв одного из главных нефтегазовых мегапроектов России не входит в компетенцию Счетной палаты.

Ведомство не ответило ни на один из 16 вопросов «Ленты.ру», отказ в комментарии Счетная палата объяснила тем фактом, что за нарушения, связанные с недропользованием, в России отвечает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

«В соответствии с пунктом 5.3.1.7 постановления правительства от 30 июля 2004 года № 401 контрольно-надзорные функции за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами находится в компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Проверочные мероприятия (расследования), связанные с проблемами недропользования так же закреплены пунктом 6.2 постановления за Ростехнадзором», — говорится в ответе аудитора.

Помимо технических нарушений «Лента.ру» в запросе интересовалась мнением Счетной палаты по факту проведения неконкурентных государственных закупок на освоение Чаяндинского месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Речь, в частности, шла о контракте между «Газпромом» и компанией, которая принадлежит сыну Аркадия Ротенберга, «Газпром бурением». Также «Лента.ру» интересовалась о бывших и будущих проверках компании в связи с нарушениями.

«До настоящего времени Счетной палатой отдельных мероприятий по вопросам, затронутым в обращении, не проводилось. Поступившая информация будет изучена и принята во внимание при планировании экспертно-аналитических мероприятий», — говорится в ответе аудитора.

Стоит отметить, что относительно недавно Счетная палата опубликовала итоги своей аудиторской проверки касательно нефтегазовых запасов по всей России. Ведомство отмечало, что российские компании склонны преувеличивать размер нефтегазовых запасов. «В исследуемом периоде списано с государственного баланса почти пять годовых объемов добычи нефти и более девяти годовых объемов добычи газа», — говорилось в отчете Счетной палаты.

«Газпром» поставил под угрозу весь проект «Сила Сибири», годами игнорируя многочисленные технические нарушения на Чаяндинском месторождении. Согласно подсчетам «Ленты.ру», совокупные потери государственной компании могут превысить 1,5 триллиона рублей. Для спасения проекта компания готова дополнительно потратить около триллиона рублей, которые направят на строительство непроработанного газопровода «Сила Сибири-2». Сам «Газпром» утверждает, что никаких проблем у «Силы Сибири» нет, однако информацию о проблемах проекта комментировать отказывается.

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