Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Заместитель начальника 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов признал проблемы с Чаяндинским месторождением, газ из которого поставляется в магистральный газопровод «Сила Сибири», где в начале мая взбунтовались рабочие, выяснила в ходе расследования «Лента.ру».

«Основная проблема Чаянды [Чаяндинского месторождения] в том, что месторождение было не готово к разработке. Оно находилось на стадии разведки. Работы по геологоразведке почти нигде не запущены, не завершены», — отметил Филиппов в неформальной беседе (аудиозапись есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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По его словам, глава «Газпрома» Алексей Миллер был в курсе существующих проблем, однако к началу разработки не располагал необходимыми данными геологоразведки для принятия взвешенного решения о старте работ. Компания занимается решением проблем, заверил Филиппов. По его словам, «проект требует корректировок». В пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос «Ленты.ру» заявили, что «у проекта "Сила Сибири" проблем нет».

В начале мая на базе Чаяндинского месторождения случился бунт рабочих, которые были обеспокоены мерами, принимаемыми в связи с эпидемией коронавируса. Впоследствии появилась информация о побегах отдельных рабочих с базы.

Газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года в присутствии президента Владимира Путина. Газ по нему доставляется с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в Якутии в Приморский край и Китай.

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