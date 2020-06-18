«Газпром» уволил признавшего проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджера

Первый заместитель 307-го департамента госкомпании «Газпром» Андрей Филиппов уволен со своего поста. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники в компании, а также подтверждает внутренняя система «Газпрома».

«Филиппова Андрея Геннадьевича в нашей системе больше нет, возможно, вас заинтересуют другие заместители главы 307-го департамента?» — заявил представитель компании. Источник издания заявил, что формально Филиппова отправили на пенсию, хотя он 1961 года рождения и пенсионного возраста пока не достиг. На деле же, по словам представителя компании, Филиппова убрали из-за утечки в СМИ проблем с проектом «Сила Сибири». «15 июня был последний рабочий день», — отметил источник.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

В приемной Андрея Филиппова в Санкт-Петербурге на телефонные звонки никто не отвечает. «Лента.ру» направила запрос в «Газпром» с просьбой прокомментировать информацию об увольнении первого заместителя 307-го департамента, однако на момент публикации ответа не получила.

«Лента.ру» ранее сообщала, что первый заместитель 307-го департамента Андрей Филиппов и сотрудник 307-го департамента Александр Громов останутся без работы. Источники издания утверждали, что Филиппов уйдет в отпуск, «из которого уже не вернется», а также допускали увольнение Громова. На момент написания этой заметки Громов по-прежнему числился сотрудником ПАО «Газпром». 307-й департамент «Газпрома» — одно из ведущих подразделений компании, ему подчиняются все крупнейшие газодобывающие «дочки» компании.

Андрей Филиппов и Александр Громов вместе с коллегами Дмитрием Изосимовым, Николаем Еськиным, Геннадием Вядро и Дмитрием Шпинем оказались под давлением после расследования «Ленты.ру» о многочисленных нарушениях при освоении Чаяндинского газового месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». «Лента.ру» ранее приводила аудиозапись, на которой Филиппов подтверждает спешку в геологоразведке, некачественную работу подрядных организаций, а также технические нарушения при разработке скважин.

Из расследования следовало, что комплекс проблем, о которых топ-менеджеры замалчивали годами, может привести к срыву многомиллиардного контракта на поставки газа в Китай, а сам «Газпром» может потерять более 1,5 триллиона рублей. Одно из ключевых месторождений для «Силы Сибири» — Чаяндинское — уже не выходит на прогнозный уровень добычи. Число скважин на месторождении упало с 335 до 278, а прогнозный уровень добычи упал с запланированных 25,4 миллиарда кубов газа в год до 22,7 миллиарда. Столь резкое снижение уровня добычи ставит под угрозу весь проект. При этом «Газпром» уже анонсировал «Силу Сибири-2», которая, скорее всего, будет строиться для спасения и заполнения газом первой «Силы Сибири».

«Газпром» всячески отрицает, какие-либо проблемы с «Силой Сибири», однако комментировать резкую смену маршрута для «Силы Сибири-2» отказывается. В Счетной палате проблемы одной из крупнейших госкомпаний страны, включая сомнительно проведенные тендеры, считают вне своей компетенции и также отказываются комментировать. «Лента.ру» по-прежнему ждет ответов из Минэнерго, Роснедр и других инстанций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!