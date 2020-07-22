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«Газпром» собрался взять в долг и отдать неизвестно когда

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Столкнувшийся с беспрецедентным падением доходов от экспорта трубопроводного газа «Газпром» собирался выпустить так называемые «вечные» облигации, то есть взять в долг и отдать неизвестно когда. Об этом рассказал первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, передает «Интерфакс».

В ходе онлайн-форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» он указал, что такие бумаги выпустят под большой проект газификации России. По словам Иванова, в настоящее время министерство и компания совместно работают над этим.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что объем выпуска составит несколько десятков миллиардов рублей. Номинированы еврооблигации будут, скорее всего, в долларах.

В текущем году «Газпром» уже разместил облигации на три миллиарда долларов, миллиард евро и 30 миллиардов рублей. Также компания взяла кредиты на 608 миллионов евро. В совокупности это 64 процента от предельного значения программы заимствований на текущий год.

«Вечными» называются облигации, возвращение которых не предусмотрено, однако компания обязуется регулярно платить купонный доход. На практике это означает средний инструмент между акциями и облигациями, потому что эмитент может выкупить облигации и таким образом прекратить их хождение.

В первом квартале «Газпром» отчитался о рекордном за последние шесть лет убытке по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Он превысил 100 миллиардов рублей из-за резкого падения цен на газ и сокращения объемов экспорта. В частности, в Турцию, которая некогда была вторым по величине покупателем, в марте поставки упали в семь раз за год, а уже в конце июля могут остановиться полностью.

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