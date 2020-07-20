Европа нашла замену российскому газу

Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».

Трубопровод EastMed, который пройдет по дну Средиземного моря, предназначен для транспортировки газа из Израиля и Кипра в Грецию, Италию и другие европейские страны. Его строительство оценивается в шесть миллиардов евро, запуск планируется в 2025 году.

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Газопровод будет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью удвоения пропускной мощности. Европейская комиссия выделила 35 миллионов евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. «Соглашение о строительстве является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортера энергоресурсов», — заявил министр энергетики страны Юваль Стейниц. Ранее страна только импортировала газ.

С начала года поставки «Газпрома» в Европу резко упали, снижение составило около 20 процентов. Из-за сокращения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» оказалось невыгодно продавать его.

Израиль разрабатывает крупнейшее месторождение Leviathan, запасы которого оцениваются в 621 миллиард кубометров. В декабре 2017 года Кипр, Греция, Италия и Израиль договорились о строительстве газопровода EastMed протяженностью две тысячи километров. Газопровод соединит Leviathan и кипрское газовое месторождение Aphrodite (запасы — 130 миллиардов кубометров) с европейским рынком.