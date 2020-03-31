«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его. Без учета экспортной пошлины топливо на европейских хабах стоит ниже, чем в западных регионах России, пишет «Интерфакс».

В Смоленской и Ленинградской областях газ идет по цене 59 долларов за тысячу кубометров. Если прибавить 30-процентную пошлину, то в Европе он должен продаваться не менее чем за 84-85 долларов, но спотовые цены на газ в регионе составляют около 80 долларов.

В эти расчеты не включена стоимость транспортировки. Для самого дешевого варианта — по газопроводу «Северный поток» — она составляет 22 доллара за тысячу кубометров, при поставках через Украину и Белоруссию цена еще выше. Таким образом, реализация газа в России стала приносить «Газпрому» больший доход, чем продажа его за рубеж.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

В понедельник, 30 марта, на площадке NBP стоимость газа опускалась до 77,7 доллара за тысячу кубометров, во вторник на NBP и TTF он торгуется по 82 доллара. Средние спотовые цены за год на этих площадках сократились до 100 долларов за тысячу кубометров.

Бюджет «Газпрома» предусматривает среднюю стоимость газа при поставках в дальнее зарубежье на уровне 200 долларов за тысячу кубометров. В начале февраля она была скорректирована до 175-185 долларов.

Ранее сообщалось, что от «Газпрома» при снижении стоимости газа ниже отметки в 100 долларов ожидали сокращения поставок через собственную спотовую площадку, но тот нарастил их. С начала 2020 года компания продала более 8,6 миллиарда кубометров газа. При этом за весь прошлый год таким путем «Газпром» реализовал всего 14,1 миллиарда кубометров. Аналитики полагают, что компания надеется таким образом удержать долю рынка и объемы продаж, чтобы заставить производителей СПГ отложить запуск новых проектов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!