Экономика
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в Коммунарке
Российский миллиардер начал строить больницы для спасения от коронавируса
Парализованного в колонии россиянина освободили от наказания
На Украине выпустили первый журнал Vogue для мужчин
Раскрыт состав продуктового набора московского школьника по случаю коронавируса 
ФСБ отправит большую часть сотрудников в отпуск из-за коронавируса
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Карантин помешал жене отпустить мужа на свидание с любовницей
Предсказана смерть миллионов детей от рака
Сайт с анимационным порно стал бесплатным и не выдержал наплыва желающих
Новости партнеров

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его. Без учета экспортной пошлины топливо на европейских хабах стоит ниже, чем в западных регионах России, пишет «Интерфакс».

В Смоленской и Ленинградской областях газ идет по цене 59 долларов за тысячу кубометров. Если прибавить 30-процентную пошлину, то в Европе он должен продаваться не менее чем за 84-85 долларов, но спотовые цены на газ в регионе составляют около 80 долларов.

В эти расчеты не включена стоимость транспортировки. Для самого дешевого варианта — по газопроводу «Северный поток» — она составляет 22 доллара за тысячу кубометров, при поставках через Украину и Белоруссию цена еще выше. Таким образом, реализация газа в России стала приносить «Газпрому» больший доход, чем продажа его за рубеж.

В понедельник, 30 марта, на площадке NBP стоимость газа опускалась до 77,7 доллара за тысячу кубометров, во вторник на NBP и TTF он торгуется по 82 доллара. Средние спотовые цены за год на этих площадках сократились до 100 долларов за тысячу кубометров.

Бюджет «Газпрома» предусматривает среднюю стоимость газа при поставках в дальнее зарубежье на уровне 200 долларов за тысячу кубометров. В начале февраля она была скорректирована до 175-185 долларов.

Ранее сообщалось, что от «Газпрома» при снижении стоимости газа ниже отметки в 100 долларов ожидали сокращения поставок через собственную спотовую площадку, но тот нарастил их. С начала 2020 года компания продала более 8,6 миллиарда кубометров газа. При этом за весь прошлый год таким путем «Газпром» реализовал всего 14,1 миллиарда кубометров. Аналитики полагают, что компания надеется таким образом удержать долю рынка и объемы продаж, чтобы заставить производителей СПГ отложить запуск новых проектов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
Польша объявила о победе над «Газпромом»
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Другие материалы рубрики
Экономика00:0330 марта

Высокое напряжение

Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
17:25Сегодня

Российский миллиардер начал строить больницы для спасения от коронавируса

16:29Сегодня

Россиянам посулили массовый переезд в село из-за коронавируса

16:26Сегодня

Зарплаты россиян обезопасили от нового налога

Экономика00:0323 марта

Не верой единой

Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
16:04Сегодня

Россияне забрали из банков валюту на миллиарды долларов

17:12Сегодня

МТС объединила популярные цифровые сервисы для оставшихся дома россиян

15:24Сегодня

В мире обнаружен миллиардер с коронавирусом

Экономика00:0422 марта

Уступите дороги

Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
14:54Сегодня

Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров

14:27Сегодня

Налог на самозанятых распространили на всю Россию

14:02Сегодня

Российская нефть обновила минимум с прошлого века

Россия
В России стартовал конкурс для школьников «Большая перемена»
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
В стране более двух тысяч зараженных. Москва и 32 региона ушли в изоляцию
В российском регионе умер второй пациент с коронавирусом
«То, что наступило сейчас, воспринимается, как паралич»
 
Часть автомобилей в России освободят от обязательного техосмотра
«Москва на карантине. Ни разу не смешно»
 
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа
Все материалы
Мир
США приготовились ко второй волне коронавируса
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Эвакуированные украинцы отказались от карантина и пытались сбежать из аэропорта
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
Зеленский назвал три варианта развития ситуации с коронавирусом на Украине
Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Все материалы
Экономика
Россиянам посулили массовый переезд в село из-за коронавируса
Зарплаты россиян обезопасили от нового налога
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Россияне забрали из банков валюту на миллиарды долларов
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
Объяснен коронавирус человека у страдающей диареей и задыхающейся кошки
Во время пандемии «испанки» кондуктор в трамвае не пускает в салон пассажиров без защитных масок. Сиэтл, США, 1918 год«Закончилось это плохо»
Как смертельные эпидемии меняли историю человечества
МиГ-29К «необычно» улетел с авианосца
Игрушка дьявола
Огромные демоны, океаны крови и бесконечное насилие: Doom Eternal
Установлена подавляющая коронавирус влажность воздуха
Американский Чернобыль
 
Создатель Су-57 рассказал о «неправильных» F-22 и F-35
Все материалы
Спорт
Глава российского биатлона сравнил коронавирус с обычным гриппом
Красный Геркулес
Первого советского чемпиона мира лишили званий и опозорили. Как он вернул себе доброе имя?
Журналист получил угрозы от представившегося братом Нурмагомедова человека
Алина Загитова«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»
Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
Фергюсону предложили соперника на замену Нурмагомедову
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Отец Нурмагомедова отреагировал на возможность отмены боя с Фергюсоном
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая расплакалась из-за новостей о коронавирусе
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Блогерша сделала купальник из защитных масок и была обругана в сети
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Найден еще один способ занять себя на карантине во время пандемии коронавируса
Популярная плюс-сайз-модель сняла тренировку с сыном во время изоляции
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
17 членов одной семьи заразились коронавирусом после смерти больной родственницы
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни
Умирающий в самоизоляции мужчина написал жене прощальное письмо с признанием
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
22-летняя зараженная коронавирусом рассказала о мучениях во время болезни
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Все материалы
Обнаружен идеально сохранившийся ранний Москвич-2141
Сорок фотофактов о новейшем бизнес-седане Genesis G80
Все подробности о новой модели корейской премиум-марки
Коллекцию редких автомобилей ГАЗ оценили в 200 миллионов рублей
Безумные автомобильные видео Red Bull
Пит-стоп в невесомости на борту ИЛ-76 и пилоты Ф1 в гонке на «Нивах»
На заброшенном складе нашли партию Fiat и Alfa Romeo без пробега
Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая
Меняем топовый хэтчбек на автомобиль с мотором 1.5 и пересаживаемся на седан
Появились шпионские фотографии удлиненной Hyundai Creta
Все материалы
Дом
Волочкова рассказала о жизни в коммуналках и восхитилась карантином
Россиянин выставил на продажу «идеальное убежище» от коронавируса
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Жителей Московского региона временно освободили от платы за капремонт
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Москве предрекли полную остановку продаж квартир
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Новороссийске отремонтировали улицы
В Татарстане построят жилья на пять тысяч квартир
Утвержден новый состав комиссии по импортозамещению
Все материалы