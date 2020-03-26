«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ. Об этом пишут «Ведомости».

Цены на сырье на главном экспортном рынке «Газпрома» планомерно падают после теплой зимы, на фоне притока сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, и опасений падения спроса на сырье в 2020 году из-за коронавируса. Так, Европа завершила зиму 2019-2020 годов с хранилищами, заполненными на 55,5 процента. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. В отдельные годы такой уровень заполненности был перед началом зимнего сезона.

Стоимость 1 тысячи кубометров газа с поставкой на месяц вперед на нидерландском хабе Title Transfer Facility более недели держится в районе 90 долларов, а 25 марта она опускалась до 86 долларов. Известно, что бюджет «Газпром» верстался исходя из прогнозной средней стоимости экспортного сырья в 200 долларов за 1 тысячу кубометров.

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Из-за падения спотовых цен ожидалось, что компания сократит продажи газа через свою собственную европейскую электронную торговую площадку (ЭТП). Однако «Газпром», напротив, нарастил их. С начала 2020 года через площадку компания продала более 8,6 миллиарда кубометров газа, в том числе почти 2,4 миллиарда кубометров с начала марта. Для сравнения, за весь 2019 год компания продала через ЭТП 14,1 миллиарда кубометров.

Средняя цена продаж на площадке упала до минимума в истории платформы — 113 доллара за 1 тысяч кубометров. При этом год назад стоимость сырья была выше 200 долларов. Изменилась также структура продаж с точки зрения сроков поставок. В январе-феврале 2020 года «Газпром» продавал 80 процентов объема сырья через аукционы со сроком поставки не далее чем на следующий месяц, а теперь около 70 процентов приходится на поставки на два месяца и более, в том числе на четвертый квартал 2020 года и даже на 2021 год.

По мнению аналитиков, «Газпром» опасается, что период низких цен на газ затянется и таким образом пытается максимизировать продажи и гарантировать себе объемы сбыта. По словам начальника управления структурирования контрактов и ценообразования ООО «Газпром экспорт» Сергея Комлева, который цитирует корпоративное издание «Газпрома», в условиях низких цен у производителей СПГ есть стимул максимально отложить сроки запуска новых мощностей.

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