США захватили газовый рынок Европы

Первое место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с ноября 2019 года занимают США, хотя по итогам года они были третьими. Такие данные приводит управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Новые проекты позволили американским поставщикам в 2020 году фактически захватить газовый рынок Европы. В феврале по поставкам они почти вдвое опережали идущий вторым Катар.

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Американский импорт в этот месяц вырос до 107 тысяч тонн СПГ в сутки. При этом еще в январе, когда общие поставки за рубеж «Газпрома» упали на 11 процентов, а его доходы от экспорта рухнули сразу на 41 процент, Европа впервые закупила столько же СПГ, сколько российского трубопроводного газа.

Тем не менее в ближайшие месяцы американские поставщики СПГ испытают проблемы из-за снижения спроса в Европе и падения стоимости до многолетних минимумов. Спотовая цена на нидерландском хабе TTF опустилась ниже 100 долларов за тысячу кубометров.

Помимо остановки ряда производств из-за эпидемии коронавируса, на интерес к газу влияет и рекордный объем накопленных запасов. По состоянию на 1 марта европейские хранилища заполнены на 60 процентов. Эти обстоятельства могут замедлить запуск новых американских проектов, а действующие заводы заставит сократить производство.

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