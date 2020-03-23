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Цены на газ в Европе рекордно упали

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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала. Спотовая цена на наиболее ликвидном европейском хабе, нидерландском TTF, в перерасчете на тысячу кубометров опустилась ниже 100 долларов, свидетельствуют данные площадки.

Неделю назад, 17 марта, стоимость газа достигла 99 долларов за тысячу кубометров. Коррекция в пятницу, 20 марта, не позволила сырью отыграть назад, а к понедельнику цена упала до 93,5 доллара.

Эта ситуация может привести к тому, что «Газпром» получит самую низкую стоимость газа в Европе за последние 15 лет. В 2004 году, когда организованных спотовых торгов газом в Европе еще не было, а средняя цена нефти марки Brent находилась на уровне 38,3 доллара за баррель, компания продавала газ по 138 долларов за тысячу кубометров.

В минувшем году доля «Газпрома» на рынке Евросоюза упала с 45 процентов до 42,5 процента. Компании не удалось выполнить план по поставкам в 200 миллиардов кубометров, а также пришлось резко снижать цены. В начале 2020 года такая динамика сохранилась. В январе доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 41,1 процента до трех миллиардов долларов. Физический экспорт за то же время сократился на 11,9 процента до 18,3 миллиарда кубометров.

Ситуацию осложняет необходимость перезаключения многих долгосрочных контрактов. Например, Болгария уже получила новое соглашение, в котором газ дешевле на 40 процентов.

Остановка промышленности из-за ситуации с коронавирусом также бьет по спросу на газовом рынке. Количество СПГ накапливается, а это заставляет продавцов давать покупателям максимальные скидки.

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