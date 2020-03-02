«Газпром» задумал новый мегапроект

На базе Бованенковского кластера месторождений на Ямале могут появиться два гигантских завода — газоперерабатывающий и газохимический. Соответствующий мегапроект с предварительной стоимостью 14,1 миллиарда долларов, как пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд источников, задумали в «Газпроме».

Идею в конце прошлого года обсуждали с потенциальными иностранными партнерами — саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR. Детали переговоров неизвестны, российская компания готовит детальную оценку проекта.

Издание утверждает, что мощность газоперерабатывающего завода должна составить порядка 40 миллиардов кубометров, из которых 37,8 миллиарда придется на очищенный от примесей метан, 2,3 миллиона — на этан, а 0,8 миллиона — на сжиженные углеводородные газы (СУГ).

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Два последних компонента станут сырьем для второго комбината. Его мощность, как предполагается, составит 2,1 миллиона тонн полиэтилена.

«Газпром» ожидает, что 9,9 миллиарда долларов из общей суммы привлекут в виде долгового финансирования. При этом 9,8 миллиарда пойдут на газохимических комбинат, а 4,3 миллиарда — на газоперерабатывающий.

Эксперты ожидают, что регион строительства, Ямал, с его суровыми условиями, может усложнить проект, но принципиально на стоимость этот фактор не повлияет. При этом продукция вполне может стать конкурентной на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона из-за низких операционных расходов на добычу.

Мегапроектом называют крупный инвестиционный проект, который имеет долгосрочное влияние на развитие общества, в теории должен стимулировать экономический рост и поспособствовать решению больших социально-экономических задач. В минувшем году «Газпром» завершил два таких проекта — газопроводы «Сила Сибири» и «Турецкий поток». Запуск еще одного газопровода — «Северный поток-2» — перенесен как минимум на год из-за санкций США.

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