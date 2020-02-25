Путин рассказал о цели мегапроектов в России

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о главной цели реализации национальных проектов. По его словам, они нужны для поступательного развития страны.

«Мне нужно не "ура": мне нужно, чтобы страна развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — отметил глава государства.

Главным «интегратором» при реализации мегапроектов Путин назвал увеличение продолжительности жизни населения. При этом он признал конструктивными критику и скепсис в адрес данных программ: «Это хорошо, потому что скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата».

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Также Путин рассказал об отличиях нынешних нацпроектов от федеральных целевых программ, которые реализовывали при президентстве Дмитрия Медведева. «Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению [результата], непонятно было — как», — отметил российский лидер. Сейчас, по его словам, в нацпроектах прописаны конкретные задачи и объем нужных для их выполнения ресурсов.

В том же интервью Путин рассказал о том, что в середине 2000-х ему приходилось «цыкать» на тогдашних министров финансов и экономического развития Алексея Кудрина и Германа Грефа. Те считали бюджетные расходы на реализацию нацпроектов неоправданно высокими.

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