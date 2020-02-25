Путин рассказал о цели мегапроектов в России

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о главной цели реализации национальных проектов. По его словам, они нужны для поступательного развития страны.
«Мне нужно не "ура": мне нужно, чтобы страна развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — отметил глава государства.
Главным «интегратором» при реализации мегапроектов Путин назвал увеличение продолжительности жизни населения. При этом он признал конструктивными критику и скепсис в адрес данных программ: «Это хорошо, потому что скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата».
Также Путин рассказал об отличиях нынешних нацпроектов от федеральных целевых программ, которые реализовывали при президентстве Дмитрия Медведева. «Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению [результата], непонятно было — как», — отметил российский лидер. Сейчас, по его словам, в нацпроектах прописаны конкретные задачи и объем нужных для их выполнения ресурсов.
В том же интервью Путин рассказал о том, что в середине 2000-х ему приходилось «цыкать» на тогдашних министров финансов и экономического развития Алексея Кудрина и Германа Грефа. Те считали бюджетные расходы на реализацию нацпроектов неоправданно высокими.