Масштабный российский мегапроект подорожает

Один из самых масштабных транспортных мегапроектов России — маршрут Европа — Западный Китай — подорожает, поскольку на годы отстает от плана реализации. На это обратила внимание Счетная палата в анализе эффективности расходования средств на проект.

Материалы по теме В добрый путь В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?

В ведомстве напомнили, что Россия и Казахстан договорились развивать маршрут еще в 2008 году. В 2014-м соглашение о создании трассы подписали страны Шанхайской организации сотрудничества.

Согласно документу, проект должен быть реализован к 2020 году, однако Россия затянула строительство транспортного коридора. Так, один из ключевых участков между Москвой, Нижним Новгородом и Казанью планировали возвести сначала в 2021-2024 годы (его включили в нацпроекты), а затем отложили на 2021-2027 годы из-за дискуссии о прохождении трассы. Перенос сроков приведет к общему увеличению объема капитальных вложений на прогнозируемый трехлетний уровень инфляции, заключили в Счетной палате. В ноябре 2019 года в Минтрансе говорили, что общий объем финансирования строительства участка Москва — Казань до 2027 года составит не более 730 миллиардов рублей.

Транспортный коридор Европа — Западный Китай на территории России должен пройти от погранпункта Сагарчин на российско-казахстанской границе до Санкт-Петербурга через Оренбург, Казань, Нижний Новгород и Москву. Пока готовы только трасса М-11 между Москвой и Петербургом. Завершить Центральную кольцевую автодорогу вокруг Москвы, которая также входит в транспортный коридор, планируют в 2021 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!