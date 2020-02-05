Россия оплатит чужие мегапроекты

Россия профинансирует реализацию мегапроектов в Молдавии, рассказал президент этой страны Игорь Додон, которого цитирует ТАСС. По его словам, Москва может суммарно оплатить чужие стройки на 200 миллионов долларов.

«Сейчас завершаются переговоры по получению кредита от России на строительство дорог. Первый транш может составить 200 миллионов долларов», — отметил Додон, добавив, что рассчитывает на получение первого транша в феврале или марте.

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Всего на выделенные Россией средства планируется построить или отремонтировать 340 километров дорог. Ожидается, что работы начнутся в мае.

В январе Додон заявлял, что главной задачей правительства Молдавии является реализация многочисленных инфраструктурных проектов с целью реконструкции страны, которая должна превратиться в «одну большую стройку».

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