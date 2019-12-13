Молдавия подстраховалась от потери российского газа: страна не останется без топлива в случае прекращения транзита. Такое заявление сделал президент страны Игорь Додон, передает ТАСС.

По его словам, для снабжения республики газом есть несколько альтернативных решений. «Мы все предусмотрели», — заверил Додон. Он добавил, что в ходе визита в Москву, который запланирован на середину декабря, намерен обсудить этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

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Нынешний контракт по газу России и Молдавии истекает в конце 2019 года. В Кишиневе намерены продлить соглашение, но только после согласования поставок в обход Украины.

Ранее в декабре сообщалось о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст денег Молдавии в случае, если республика будет закупать газ у «Нафтогаза Украины». Вариант с Украиной останется единственным, если Молдавии придется отказаться от российского газа.

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