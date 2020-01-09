Президент Молдавии пообещал превратить страну в стройку

Президент Молдавии Игорь Додон объявил приоритеты властей республики на 2020 год. Об этом сообщает ТАСС.

Главной задачей правительства он назвал реконструкцию республики. Для этого Додон планирует заняться инфраструктурными проектами, пообещав превратить всю страну «в одну большую» стройку.

Кроме этого глава государства заявил о необходимости роста социальной поддержки граждан, развития предпринимательства и продолжения взвешенной внешней политики.

Также Додон рассказал о планах посетить каждый район Молдавии и расследовать все случаи коррупции и злоупотребления со стороны предыдущих властей.

Новое правительство Молдавии начало свою работу в ноябре после того как правительству Майи Санду был объявлен вотум недоверия. Его инициатором стала Партия социалистов под руководством Додона, состоявшая в коалиции с блоком Санду ACUM. Отставку правительства поддержала и Демпартия Молдовы. Спустя два дня социалисты и демократы утвердили состав нового правительства технократов, которое возглавил Ион Кику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!