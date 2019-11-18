Беглый олигарх увидел в Молдавии геополитическую катастрофу

Беглый молдавский олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что отставка правительства Майи Санду стала причиной геополитической катастрофы. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что эта катастрофа заключается в том, что у Молдавии больше нет шанса на то, чтобы проводить политику евроантлантической интеграции. Как считает Плахотнюк, после смены правительства президент Игорь Додон «сделает все возможное, чтобы сосредоточить основные политические рычаги в своих руках и переориентировать геополитический вектор страны с Запада на Россию».

Ответственность за произошедшее он полностью возложил на блок ACUM, а действия поддержавших вотум недоверия и одобривших новый состав правительства демократов оправдал «самообороной». В завершение он призвал ACUM прекратить нападки на Демпартию и подумать о том, можно ли еще спасти евроантлантический вектор развития Молдавии.

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Вотум недоверия правительству Майи Санду был объявлен 12 ноября. Его инициатором стала Партия социалистов под руководством Додона, состоявшая в коалиции с блоком Санду ACUM. Отставку правительства поддержала и Демпартия Молдовы. Спустя два дня социалисты и демократы утвердили состав нового правительства технократов, которое возглавил Ион Кику.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавлял Демократическую партию Молдовы, которая в июне текущего года потеряла статус правящей. Новое правительство страны неоднократно подчеркивало, что очищение власти от влияния Плахотнюка — главное достижение последних лет. После побега олигарха из страны в Молдавии был запущен ряд расследований, касающихся его деятельности. 14 ноября он был заочно арестован.

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