Правительство Молдавии ушло в отставку

Правительство Молдавии, которое возглавляет Майя Санду, ушло в отставку после парламентского голосования. Об этом сообщает Sputnik.Молдова.

За вынесение правительству вотума недоверия проголосовали 63 депутата из 101. Инициатором голосования стала Партия социалистов. Причиной для вынесения вотума стала инициатива кабинета министров по изменению законодательства, определяющего процедуру избрания генерального прокурора.

Согласно новой процедуре, кандидатов на пост генерального прокурора выбирает премьер-министр, Высший совет прокуроров проводит конкурс и определяет победителя, а президент утверждает его кандидатуру. Однако в Партии социалистов такую процедуру сочли противоречащей конституции и заявили, что этот шаг не обсуждался в коалиции.

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Правительство Майи Санду было сформировано 8 июня после трех месяцев консультаций о правительственной коалиции. В этот день к соглашению пришли поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок правых партий ACUM. Сформированное правительство глава государства охарактеризовал как «правительство национального согласия», пояснив, что его главная задача — добиться ухода из власти Демократической партии, которую возглавлял ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк.

После вынесения действующему правительству вотума недоверия кабинет министров продолжит свою работу, пока парламент не сформирует новую коалицию и не утвердит новое правительство. В действующем составе парламента больше всего мандатов у социалистов — 36, однако этого недостаточно для единоличного формирования коалиции, в которой должен быть по меньшей мере 51 депутат.

Кроме социалистов в парламенте присутствуют 30 депутатов из Демократической партии, 26 депутатов из блока ACUM, 7 депутатов из партии «Шора» и 2 независимых депутата.

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