В Молдавии арестовали миллионные активы контролировавшего страну олигарха

Антикоррупционная прокуратура Молдавии наложила арест на банковские счета и активы олигарха и бывшего председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Арест наложен на имущество на общую сумму более трех миллионов долларов. В ведомстве уточнили, что мера принята из-за расследования уголовных дел об отмывании денег в особо крупных размерах, в которых фигурирует Плахотнюк. В прокуратуре добавили, что арест был применен, чтобы «избежать риска отчуждения денежных средств».

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Сообщается, что арест наложен на два банковских счета беглого олигарха в Victoriabank и все уставные капиталы компаний SRL BB Dializa и SRL BASS-Systems. Помимо этого, арестовано имущество медиахолдинга Плахотнюка, который управляет четырьмя телеканалами и двумя радиостанциями.

По данным следствия, Плахотнюк создал преступную схему для отмывания денег. Он открывал организации через подставных лиц, благодаря чему отмыл около 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Ранее Плахотнюка объявили в межгосударственный и международный розыск.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавлял партию ДПМ, которая в июне текущего года потеряла статус правящей. Новое правительство страны неоднократно подчеркивало, что очищение власти от влияния Плахотнюка — главное достижение последних лет. После побега олигарха из страны в Молдавии был запущен ряд расследований, касающихся его деятельности.

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