Раскрыты подробности бегства контролировавшего Молдавию олигарха

Молдавский олигарх и экс-председатель ранее правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк сбежал из страны благодаря помощи из Приднестровья и с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на молдавские СМИ.

По данным журналистов, побег был совершен 14 июня в период между 5 и 6 вечера. Тогда Плахотнюк пересек границу с Приднестровьем, где его ожидали представители спецслужб непризнанной республики и группа гражданских с Украины, которую возглавлял начальник личной охраны украинского экс-президента Петра Порошенко. После этого в сопровождении этих людей Плахотнюк пересек границу с Украиной. Обе границы, как отмечается, олигарху удалось пересечь без прохождения проверок и формальных процедур. Уже с Украины Плахотнюк на чартерном самолете перелетел в Майами, где находится в настоящий момент.

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В публикациях молдавских журналистов утверждается, что вся эта операция была проведена под четким кураторством со стороны США, которые дали Плахотнюку «определенные гарантии». Якобы о необходимости покинуть страну Плахотнюку сообщил посол США Дерек Хоган, у которого была информация о подготовке захвата и ликвидации молдавского олигарха силами «нескольких групп бойцов спецподразделений одного из иностранных государств».

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавлял Демократическую партию Молдавии, которая в июне текущего года потеряла статус правящей, уступив его коалиции пропрезидентской Партии социалистов и прозападного блока Acum. Новое правительство страны неоднократно подчеркивало, что очищение власти от влияния Плахотнюка — главное достижение последних лет.

После побега олигарха из страны в Молдавии был запущен ряд расследований, касающихся его деятельности. Премьер-министр Майя Санду ранее говорила, что правоохранительные органы должны начать процедуру розыска бывшего политика.

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