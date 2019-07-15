Бывший премьер Молдавии раскрыл стоимость поста генпрокурора

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что в 2009 году должность генпрокурора была продана олигарху Владимиру Плахотнюку. Об этом он сказал в первом с момента своего ареста интервью для молдавского телеканал TV8, запись которого опубликована на YouTube.

По его словам, продажа должности состоялась в момент формирования правительственной коалиции. Олигарх купил контроль над креслом за 2 миллиона евро. Его кандидатом стал Валерий Зубко, который в итоге занимал этот пост до 2013 года.

По словам Филата, об этой сделке ему сообщил вице-председатель альянса «Наша Молдова» Вячеслав Унтилэ. Решение же якобы было принято всеми участниками коалиции. Сам Филат, по его словам, обсуждал эту ситуации с послом США, который назвал ее «очень серьезной».

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Филат возглавлял правительство Молдавии с 2009 по 2013 год. Он был арестован в октябре 2015-го по обвинению в коррупции. Обвинение опиралось на показания молдавского предпринимателя Илана Шора, который утверждал, что бывший премьер получил вознаграждение за оказание различных услуг и покровительство бизнесу Шора. Адвокаты Филата со своей стороны заявили, что бизнесмен дал ложные показания.

В июне 2016 года районный суд Кишинева привлек его к девяти годам тюрьмы за извлечение выгоды из служебного положения и «пассивной» коррупции.

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