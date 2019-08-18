Соратник богатейшего человека Молдавии покончил с собой

В Молдавии нашли мертвым бизнесмена Юрия Лункашу. Он был соратником ныне беглого олигарха Владимира Плахотнюка, лидера правившей ранее в республике Демократической партии. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Труп Луканшу с огнестрельным ранением обнаружили на трассе вечером в субботу, 17 августа. В полицию о гибели бизнесмена заявил его водитель, который присутствовал на месте происшествия. Он рассказал, что начальник вызвал его вечером к себе домой и попросил покатать.

Луканшу попросил водителя остановить машину в поле и вышел якобы подышать свежим воздухом. Водитель услышал выстрел, пока ждал бизнесмена в автомобиле. В полиции подтвердили, что выстрел был совершен из его личного оружия.

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Перед тем,как выйти из машины, предприниматель продиктовал водителю записку следующего содержания: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Речь идет об особняке с участком в элитном районе Кишинева, который получил свое название за внешнюю схожесть с Белым домом в Вашингтоне.

Покупка этого здания была связана с коррупционным скандалом вокруг бывшей партии власти и самого Плахотнюка: как писало издание Rise.md, собственником особняка называли кипрскую офшорную компанию, а официальным представителем покупателя во время заключения сделки был Луканшу, чье имя уже тогда связывали с олигархом.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Демократическая партия Молдавии, которая несколько лет являлась главной политической силой в стране, в июне текущего года потеряла свой статус после формирования парламентской коалиции между прозападным блоком ACUM и президентской Партией социалистов, ориентированной на Россию. После этого предприниматель покинул Молдавию.

На родине Плахотнюка обвиняют в многочисленных злоупотреблениях, в России его заочно арестовали за вывод из страны 37 миллиардов рублей

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