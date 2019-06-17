Молдавский олигарх рассказал о причинах бегства из страны

Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк рассказал в Facebook о причинах своего отъезда из страны.

«Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая прошла через тяжелый период. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности», — заявил он.

Плахотнюк заверил своих сторонников, что ДПМ продолжит политическую борьбу в оппозиции. «Решили, что будем активно работать в оппозиции, чтоб не допустить захвата Республики Молдавия заинтересованными группами за пределами страны», — подчеркнул он. Олигарх отметил, что будет «укреплять и защищать» свою партию даже на расстоянии.

16 июня новый глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что Плахотнюка «вернут в Молдавию и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа».

За день до этого появилась информация о том, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Плахотнюк, покинул воздушное пространство Молдавии. Демократическая партия позже подтвердила, что ее лидер покинул страну, однако подчеркнула, что он уехал «всего на несколько дней к своей семье».

Кроме того, на одном из пограничных пропускных пунктов был замечен бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ. До 8 июня он занимал пост вице-премьера по европейской интеграции.

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8 июня молдавские социалисты договорились с ACUM выступить против ДПМ. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров ACUM Майя Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решение неконституционным. Президента Игоря Додона отстранили от обязанностей главы государства, чтобы и.о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.

Позднее представители ДПМ согласились разблокировать правительственные здания после визита посла США Дерека Хогана в офис партии.

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