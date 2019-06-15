Молдавские оппозиционеры массово ринулись из страны

Политики, которые находятся в оппозиции к президенту страны Игорю Додону, покидают страну. Об этом сообщает телеканал TV8.

Отмечается, что из Кишинева вылетело сразу несколько бизнес-джетов в направлении Стамбула, Одессы, Москвы и Лондона. Предположительно, на одном из них улетел лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и его сторонники.

Как отметил ТАСС, в Демократической партии Молдавии ситуацию не прокомментировали.

Кроме того, на одном из пограничных пропускных пунктов был замечен бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ. До 8 июня он занимал пост вице-премьера страны по европейской интеграции.

8 июня молдавские социалисты договорились с альянсом Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Майя Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными.

После этого Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа. Руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения. 14 июня уволенное Игорем Додоном правительство Филипа согласилось уйти в отставку.

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