Новое правительство Молдавии решило засудить беглого олигарха

Глава молдавского МВД Андрей Нэстасе считает, что лидера Демократической партии Молдавии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка должны объявить в международный розыск. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

Нэстасе в интервью подчеркнул, что Плахотнюка «вернут в Молдавию и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа». Глава МВД рассказал, что у него есть данные, что Плахотнюку «нужны были семь дней, чтобы стереть следы, которые могли бы серьезно уличить преступный режим».

По его словам, в ходе переговоров с вице-премьером России Дмитрием Козаком обе стороны поддержали требование об объявлении Плахотнюка в международный розыск. Козак также подтвердил Молдавии, что олигарх объявлен в федеральный розыск в России в связи с открытым на него уголовным делом.

Ранее появилась информация о том, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Плахотнюк, покинул воздушное пространство Молдавии. Демократическая партия позже подтвердила, что ее лидер покинул страну, однако подчеркнула, что он уехал «всего на несколько дней к своей семье».

Кроме того, на одном из пограничных пропускных пунктов был замечен бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ. До 8 июня он занимал пост вице-премьера страны по европейской интеграции.

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8 июня молдавские социалисты договорились с ACUM выступить против Демократической партии Молдавии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров ACUM Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными. Игоря Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.

Позднее представители ДПМ согласились разблокировать правительственные здания после визита посла США Дерека Хогана в офис партии.

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