В ЕС пообещали помощь и поддержку новому правительству Молдавии

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Ган пообещал новому правительству Молдавии помощь и поддержку со стороны ЕС. Об этом сообщает Европейская правда.
«Власти Молдавии сразу получат помощь и поддержку ЕС, как только начнут работу на благо граждан, способствовать верховенству закона и обеспечивать плюрализм мнений в СМИ», — говорится в сообщении.
Комиссар высоко оценил мирную передачу власти и готовность нового премьер-министра страны Майи Санду проводить реформы, которые ранее обсуждались с ЕС. И Хан, и Санду также подтвердили взаимную приверженность укреплению и последовательному осуществлению соглашения об ассоциации Молдавии и ЕС.
8 июня молдавские социалисты договорились с ACUM выступить против Демократичекой партии Молдавии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными. Игоря Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.
Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов. Однако руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.
Позднее представители ДПМ согласились разблокировать правительственные здания после визита посла США Дерека Хогана в офис партии.