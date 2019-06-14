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Молдавия оценила роль США в урегулировании кризиса

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Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о важной роли США в урегулировании политического кризиса в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала РТР Молдова, передает ТАСС.

Додон сказал, что накануне он встречался с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, и отметил, что Молдавии с ним «очень повезло», так как Дерек помог улучшить отношения между странами.

«Я открыто сказал, что готов полететь в Вашингтон и честно озвучить свою позицию: я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр», — отметил молдавский лидер.

14 июня уволенное Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. До этого представители ДПМ согласились разблокировать правительственные здания после визита Хогана в офис партии.

8 июня молдавские социалисты договорились с альянсом Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Майя Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными.

После этого Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа. Руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.

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