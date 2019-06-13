Власти Молдавии объявили акцию протеста в свою поддержку

Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников выйти на акцию протеста в ближайшее воскресенье, 16 июня. Об этом он заявил во время брифинга в парламенте, передает РИА Новости.
Протестующие выступят в поддержку нового правительства страны, которое возглавляет представитель правого блока ACUM Майя Санду. По словам Додона, она и спикер парламента социалистка Зинаида Гречаная пришли к идее организовать митинг вместе с ним. При этом президент Молдавии подчеркивает, что акция протеста будет носить мирный характер, поскольку социалисты и правые не хотят дестабилизации страны.
Додон отметил, что в акции хотят принять участие множество людей, в связи с чем давление на Демократическую партию Молдавии (ДПМ) продолжает расти. Он призвал прошлую власть прекратить бойкот парламента и стать сильной оппозицией. «Если нас будет много, то процесс мирной передачи власти ускорится», — заявил президент Молдавии.
Ранее Додон уже говорил о своей готовности вывести людей на улицы. По его словам, он не делал этого раньше, чтобы избежать столкновений со сторонниками ДПМ, которые блокируют правительственные здания.
Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали коалицию, и республика после трех месяцев ожидания получила новое правительство.
Однако Конституционный суд посчитал, что коалиция была сформирована после истечения срока на ее формирование и объявил о необходимости роспуска парламента, назначив досрочные выборы. Игорь Додон отказался подписывать постановление о роспуске парламента, после чего КС лишил его полномочий в пользу вице-председателя ДПМ Павла Филипа, который распустил парламент и назначил досрочные выборы.