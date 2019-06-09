Премьер Молдавии распустил парламент

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, сообщает РИА «Новости».

«Конституционный суд констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», — сказал он во время брифинга.

Также Филип призвал депутатов «не держаться за должности, а отправиться на суд народа».

Ранее 9 июня Конституционный суд Молдавии постановил временно передать полномочия президента врио премьер-министра страны Павлу Филипу, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Президент Молдавии Игорь Додон назвал свое временное отстранение отчаянным шагом для узурпации власти. «Единственный выход - внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор узурпаторам», — написал он на своей странице в Facebook.

Парламент Молдавии 9 июня принял декларацию, в которой страна официально признавалась захваченной коррупцией. В документе отмечается, что государственные и правовые учреждения и ведомства страны были «захвачены и поражены тотальной коррупцией». В частности, имеются в виду массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества. Додон заявил, что обстановка в республике находится на грани «массивной дестабилизации». До этого стало известно, что президент планировал распустить парламент, в случае, если депутаты в срок до 7 июня не сформируют правительство.

Основным предметом разногласий президента Молдавии и правительства республики служит внешняя политика. В то время как Додон настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.

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