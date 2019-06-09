Молдавию признали захваченным коррупцией государством

Парламент Молдавии принял декларацию о признании страны захваченной коррупцией страной. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что государственные и правовые учреждения и ведомства страны были «захвачены и поражены тотальной коррупцией». В частности, имеются в виду массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.

Подчеркивается, что парламент Молдавии является высшим законодательным органом республики. Парламентарии также предлагают отменить смешанную избирательную систему.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обстановка в республике находится на грани «массивной дестабилизации». До этого стало известно, что Додон может распустить парламент страны, в случае, если депутаты в срок до 7 июня не сформируют правительство.

Основным предметом разногласий президента Молдавии и правительства республики служит внешняя политика. В то время как Додон настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.

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