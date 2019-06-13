Президент Молдавии заявил о нанятых его противниками киллерах из Украины

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия готовит его убийство. Об этом он рассказал в эфире телеканала Moldova1, передает «Интерфакс».

«У меня есть информация от своих служб, что пытались найти киллера — сначала в Молдавии, потом вышли на бандитов в Одессе. Я все знаю, но я не уступлю», — сказал он.

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По словам президента, его физическое устранение выгодно оппонентам, поскольку в случае его смерти некому будет утверждать принимаемые парламентом страны законы, «а значит они не будут работать, и, как следствие, Демпартия останется у власти».

В Молдавии в начале июня обострился политический кризис, связанный с затруднением прошедших в парламент после февральских выборов социалистов, демократов и представителей правого блока ACUM в формировании коалиции. 8 июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM смогли прийти к соглашению, однако Конституционный суд счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока.

Россия, а также США и Евросоюз признают формирование коалиции законным и уже объявили о своей готовности сотрудничать с новыми властями.

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