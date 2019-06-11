Додон собрался выводить людей на улицы

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» заявил о своем намерении вывести людей на улицы, чтобы противостоять решению конституционного суда (КС) о роспуске парламента.

По словам Додона, его партия намерена усилить как внутреннее, так и внешнее давление на КС. В частности, речь идет о давлении со стороны внешних партнеров Молдавии, в том числе Евросоюза, России и США, которые признали легитимность новой парламентской коалиции. Говоря об организации уличных акций Додон заявил, что партия социалистов пойдет на это, «если будет нужно».

Цель новой парламентской коалиции Додон видит в том, чтобы «освободить государственные институты от влияния» олигарха Владимира Плахотнюка и контролируемой им Демократической партии Молдавии. По его словам, на данный момент Демпартия и Плахотнюк пытаются узурпировать власть и полномочия КС.

Кроме того, Додон допускает, что после достижения основной своей цели парламентская коалиция может развалиться, что в итоге приведет к досрочным выборам «в конце этого или начале следующего года».

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Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали коалицию, и республика после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

Однако Конституционный суд посчитал, что коалиция была сформирована после истечения срока на ее формирование и объявил о необходимости роспуска парламента, назначив досрочные выборы. Игорь Додон отказался подписывать постановление о роспуске парламента, после чего КС лишил его полномочий в пользу премьер-министра Павла Филипа.

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