Парламент Молдавии признал незаконной передачу полномочий Додона премьеру

Депутаты молдавского парламента приняли декларацию, в которой назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны, признается незаконным. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа», — заявила лидер блока ACUM Майя Санду.

Вице-спикер парламента Ион Чебан предложил внести в декларацию дополнение об обращении в Совет Безопасности ООН и другие международные организации для оценки политического кризиса в стране. Также парламент призвал силовые структуры «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти — парламента, правительства и президента».

Декларация с дополнениями принята единогласно.

Ранее 9 июня Конституционный суд Молдавии постановил временно передать полномочия президента врио премьер-министра страны Павлу Филипу, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Позже Филип подписал указ о роспуске парламента и призвал депутатов «не держаться за должности, а отправиться на суд народа».

Президент Молдавии Игорь Додон назвал свое временное отстранение отчаянным шагом для узурпации власти. «Единственный выход - внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор узурпаторам», — написал он на своей странице в Facebook.

Основным предметом разногласий президента Молдавии и правительства республики служит внешняя политика. В то время как Додон настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий. 8 июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали коалицию, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил о незаконности этих решений. В ответ парламент страны обвинил правящую Демократическую партию в попытке узурпировать власть через судей.

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