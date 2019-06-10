Украина предостерегла Молдавию от «российского сценария»

Украина призывает политические силы Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В ведомстве заявили, что для безопасности в регионе важно не допустить внешнее вмешательство. Также в министерстве отметили, что украинские власти заинтересованы в стабильной, демократичной, европейской Молдавии и готовы оказать помощь в урегулировании кризиса.

Ранее исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента

9 июня парламент Молдавии принял декларацию, в которой страна признавалась захваченной коррупцией. В частности, имелись в виду массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.

Основным предметом разногласий президента Молдавии Игоря Додона и правительства республики служит внешняя политика. В то время как глава государства настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.

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