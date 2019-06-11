Противники Додона потребовали доказательств своей сговорчивости

Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Павел Филип считает, что заявление о том, что ДПМ якобы предлагала изменить свой внешнеполитический курс ради коалиции с социалистами, должно быть доказано. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что заявления, которые делают одни или другие, нуждаются в доказательствах», — так он прокомментировал публикацию издания «Коммерсантъ», в которой утверждалось, что 3 июня представители ДПМ передали вице-премьеру России Дмитрию Козаку конверт, в котором было письмо лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка с предложением радикально изменить внешнеполитический курс страны и переориентироваться на Москву, а также организовать федерализацию Молдавии с целью решить проблему Приднестровья.

Как писали СМИ, якобы на этих условиях Демпартия была готова вступить в коалицию с победившей на февральских парламентских выборах Партией социалистов, которую представляет президент Молдавии Игорь Додон.

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В Молдавии в начале июня обострился политический кризис, связанный с затруднением прошедших в парламент после февральских выборов социалистов, демократов и представителей правого блока ACUM в формировании коалиции. 8 июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM смогли прийти к соглашению, однако Конституционный суд счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока.

Россия, а также США и Евросоюз признают формирование коалиции законным и уже объявили о своей готовности сотрудничать с новыми властями.

По словам Додона, главной целью сформированной коалиции является освобождение органов власти от влияния олигарха Плахотнюка и его Демократической партии. После достижения этой цели сформированная 8 июня коалиция может развалиться, что в итоге все равно приведет к досрочным выборам «в конце этого или начале следующего года».

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