Молдавские демократы предложили способ покончить с кризисом

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) пригласила на переговоры Партию социалистов и правый блок ACUM, составляющие парламентскую коалицию. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Демпартии Влад Чеботарь, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас страна находится в конституционном тупике и политической блокировке, которые можно преодолеть путем диалога. Тем не менее предложение демократов о переговорах пока осталось без внятного ответа, добавил Чеботарь.

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«Нравится нам или не нравится, [есть] Конституционный суд и его решения, нет другого пути, кроме как их соблюдение. Я не знаю случая в Республике Молдова, чтобы решения КС не выполнялись», — сказал зампред ДПМ.

Накануне, 10 июня, лидер парламентской фракции блока ACUM Игорь Гросу заявил, что принял к сведению предложение демократов и пригласил депутатов на работу. «У нас есть законно избранный парламент, есть законное правительство. Им ничего не остается, кроме как прийти в парламент», — пояснил он.

Кроме того, социалисты и блок ACUM ранее призвали ДПМ освободить государственные учреждения, отозвать оттуда всех спортсменов и представителей военизированных организаций. Однако демократы предложили провести переговоры на своих условиях, назвав единственным законным правительством кабинет министров Павла Филипа.

Ранее 11 июня президент Молдавии Игорь Додон отменил подписанное первым вице-председателем ДПМ Павлом Филипом постановление о роспуске парламента. Он указал, что решение Филипа противоречит конституционным нормам страны.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали коалицию, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

Однако Конституционный суд посчитал, что коалиция была сформирована после истечения срока на ее формирование и объявил о необходимости роспуска парламента, назначив досрочные выборы. Игорь Додон отказался подписывать постановление о роспуске парламента, после чего КС лишил его полномочий в пользу премьер-министра Павла Филипа.

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