Додон отменил решение о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон отменил подписанное первым вице-председателем Демократической партии Молдавии (ДПМ) Павлом Филипом постановление о роспуске парламента. Он сообщил об этом на брифинге после прошедшего во вторник заседания Высшего совета безопасности, сообщает ТАСС.

По словам главы республики, решение, принятое исполняющим обязанности премьер-министра решение противоречит конституционным нормам страны. Именно это и стало причиной подписания указа, который аннулировал декрет Филипа.

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Павел Филип получил полномочия исполняющего обязанности премьер-министра 9 июня решением Конституционного суда страны (КС). В этот же день подписал декрет о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября. Несмотря на это, парламент отказался прекратить свои полномочия.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. На протяжении трех месяцев после прошедших 24 февраля парламентских выборов попавшие в парламент партии не могли сформировать коалицию. 8 июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM смогли прийти к соглашению, однако КС счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока.

Россия, а также США и Евросоюз признают формирование коалиции законным и уже объявили о своей готовности сотрудничать с новыми властями страны.

По словам Игоря Додона, главной целью сформированной коалиции является освобождение органов власти от влияния олигарха и председателя ДПМ Владимира Плахотнюка. После достижения этой цели сформированная 8 июня коалиция может развалиться, что в итоге все равно приведет к досрочным выборам «в конце этого или начале следующего года».

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