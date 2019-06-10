В Молдавии провели заседания два правительства

В Молдавии, где фактически сложилось двоевластие, прошли заседания правительств: одно — под руководством проевропейского политика Майи Санду, второе возглавлял исполняющий обязанности премьер-министра от Демократической партии Павел Филип. Об этом сообщает NewsMaker.

Заседание во главе с Санду прошло в парламенте — в здание правительства новых министров не пустили протестующие и полиция. Все семь участников собрания проголосовали за отставку главы Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, подозреваемого в служении «уголовному олигархическому режиму». На этом мероприятие завершилось.

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Филип провел параллельное заседание своего кабинета, дав понять, что считает правительство Санду незаконным. На встрече с министрами и госсекретарями он заявил, что государственные институты продолжат работать в нормальном режиме, чтобы граждане не страдали.

Чуть позднее в здание парламента приехал президент Молдавии Игорь Додон. В разговоре с журналистами он не исключил, что одним из сценариев развития событий может стать силовой захват власти. По словам Додона, большинство послов признали новое правительство и парламентское большинство.

Накануне, 9 июня, молдавский парламент принял декларацию, в которой назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны признается незаконным. Также депутаты призвали силовые структуры «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти — парламента, правительства и президента».

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали коалицию, и республика после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил вице-председателя Демократической партии Павла Филипа врио президента, чтобы он распустил парламент и назначил досрочные выборы.

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