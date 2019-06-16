Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию

Лидера молдавской пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдавию. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Власть сменилась, и все силовики должны действовать в рамках закона. Меня везут в прокуратуру, все едем туда. Прошу, без провокаций. С моим приездом мы начинаем строить новую Молдавию», — заявил он сторонникам при задержании.

Заместитель председателя «Нашей партии» Илиан Кашу рассказал, что пока не ясно, имеет ли место арест, поскольку комментариев от нового главы МВД Андрея Нэстасе не поступало. Он отметил, что сейчас Усатого отвезут в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Перед прокурором он предстанет утром в понедельник, 17 июня.

Ренато Усатый уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власть возбудила против него уголовные дела по обвинению в организации преступной группировки, присвоении чужого имущества и покушении на убийство.

В конце 2018 года он уехал из России, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон пытается организовать его преследование и в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил о немедленном возвращении в страну и готовности к политической борьбе.

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