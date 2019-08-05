Богатейшего политика Молдавии арестовали за вывод из России 37 миллиардов рублей

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из самых богатых и влиятельных бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Плахотнюк обвиняется в выводе из России 37 миллиардов рублей. По данным управления собственной безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в настоящее время Плахотнюк находится в Майами, США. Между тем его адвокат Дарья Константинова заявила, что защита отрицает участие Плахотнюка в преступлениях.

26 июня Следственный департамент МВД России заочно предъявил Плахотнюку обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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По словам представителей МВД, Плахотнюка обвиняют по делу о транснациональном преступном сообществе, организовавшем канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ. Предполагается, что обвиняемый пользовался своим политическим влиянием и вступил в сговор с лидерами организованной преступности Молдавии.

В феврале сообщалось, что Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода валюты из России. По данным МВД, обладая российским паспортом, политик с подельником Вячеславом Платоном создали международное преступное сообщество, которое занималось незаконными валютными операциями через подконтрольные банки. В итоге из страны было вывезено более 37 миллиардов рублей.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет Демократическую партию Молдавии, которая в июне текущего года потеряла статус правящей, уступив его коалиции пропрезидентской Партии социалистов и прозападного блока Acum.

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