Россия обвинила богатейшего политика Молдавии в руководстве наркокартелем

Следственный департамент МВД России заочно предъявил обвинение лидеру Демократической партии Молдавии (ДПМ), олигарху Владимиру Плахотнюку. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что бизнесмена также обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По словам представителей МВД, Плахотнюка обвиняют по делу о транснациональном преступном сообществе, организовавшем канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ. Предполагается, что обвиняемый пользовался своим политическим влиянием и вступил в сговор с лидерами организованной преступности Молдавии.

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По данным следствия, ОПГ было создано в 2012 году. Его возглавили «криминальный авторитет» Олег Прутяну по прозвищу Борман и «иные лица из числа уроженцев Молдавии и Испании». Отмечается, что есть доказательства личной встречи Плахотнюка с Прутяну и другими преступниками.

Ранее в июне глава молдавского МВД Андрей Нэстасе сообщил о необходимости объявить в федеральный розыск Плахотнюка. По его словам, у него есть данные, что олигарху «нужны были семь дней, чтобы стереть следы, которые могли бы серьезно уличить преступный режим». Нэстасе отметил, что в ходе переговоров с вице-премьером России Дмитрием Козаком обе стороны поддержали требование об объявлении Плахотнюка в международный розыск. Козак также подтвердил Молдавии, что олигарх объявлен в федеральный розыск в России в связи с открытым на него уголовным делом.

В феврале сообщалось, что Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода валюты из России. По данным МВД, обладая российским паспортом, политик с подельником Вячеславом Платоном создали международное преступное сообщество, которое занималось незаконными валютными операциями через подконтрольные банки. В итоге из страны было вывезено более 37 миллиардов рублей.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и, по утверждениям местных экспертов, является «серым кардиналом» молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.

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