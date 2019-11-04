Лидеры Молдавии и Приднестровья вместе отметили День народного единства России

Президент Молдавии Игорь Додон и глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провели неформальную встречу в Бендерах. Об этом сообщил Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, они отметили вместе День народного единства России, «стратегического партнера» Кишинева. Додон добавил, что оба лидера провели выходной день в историческом комплексе «Бендерская крепость».

«Познакомили наших жен друг с другом. Для нас провели экскурсию по крепости, и я высоко оценил усилия руководства региона, которому удалось возродить этот уникальный культурно-исторический объект», — написал молдавский лидер. Додон также отметил, что неформальная беседа была продуктивной, выразив желание регулярно проводить встречи с главой ПМР.

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На прошлой неделе Додон и Красносельский встречались в загородной резиденции молдавского лидера. Они обсуждали возможность активизации переговоров по мирному урегулированию приднестровского конфликта, а также проведение международной конференции по данному вопросу, которая открылась в понедельник, 4 ноября в Германии.

В Приднестровье не раз подчеркивали свое стремление стать частью России. В 2017 году президент ПМР Вадим Красносельский отверг предложение главы Молдавии Игоря Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

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