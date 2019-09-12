В Молдавии объяснили проблему Приднестровья жадностью украинских политиков

Премьер-министр Молдавии Майя Санду считает, что конфликт в Приднестровье неразрешим без системной борьбы с контрабандой, на которой наживаются политики в том числе и с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не сможем решить проблему Приднестровья до тех пор, пока определенные политики с обоих берегов Днестра, а также из Украины зарабатывают огромные деньги благодаря неконтролируемости региона законными властями республики», — сказала она.

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4 сентября президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его администрация подготовила новую концепцию решения приднестровского конфликта. Он не уточнил суть концепции, однако отметил, что после согласования в Кишиневе она будет вынесена на суд молдавских партнеров по формату «5+2». В случае одобрения концепции Молдавия начнет предметные переговоры с Приднестровьем.

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Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил Додону уничтожить склад с боеприпасами возле села Колбасна в Приднестровье. Это предложение, говорил Додон, будет вынесено на обсуждение формата «5+2», в котором участвуют Молдавия и Приднестровская молдавская республика (ПМР) как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, а также ЕС и США — как наблюдатели.

ПМР — непризнанное государство, которое провозгласило независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году, в период распада Советского Союза. После вооруженного конфликта в 1992 году с участием российских миротворцев ПМР полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.

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