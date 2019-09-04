Додон нашел способ решить проблему Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его администрация подготовила новую концепцию решения приднестровского конфликта. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По словам главы государства, предпосылки для решения конфликта сложились после смены власти в республике. Он считает, что Приднестровье сможет стать неотъемлемой частью Республики Молдова в случае, если ему будет предоставлена расширенная автономия. «В администрации президента уже разработана концепция, которая будет представлена нашим партнерам по коалиции», — сказал Додон.

Он не уточнил суть этой концепции, однако отметил, что после согласования в Кишеневе она будет вынесена на суд молдавских партнеров по формату «5+2». В случае одобрения концепции там, Молдавия начнет предметные переговоры с Приднестровьем. При этом Додон настроен оптимистично, считая, что нынешний международный контекст можно считать удачным для его страны. Он полагает, что политическое решение проблемы будет найдено быстро, после чего Молдавия станет «первой страной постсоветского пространства, в которой будет преодолен замороженный конфликт».

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил президенту Додону уничтожить склад с боеприпасами возле села Колбасна в Приднестровье. Это предложение, говорил Додон, также будет вынесено на обсуждение формата «5+2».

На востоке Молдавии находится Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, которое провозгласило независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада Советского Союза. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.

В вооруженный конфликт между Молдавией и ПМР вмешалась Россия, задействовав силы 14-й армии, с советских времен дислоцированной в Приднестровье. После проведения миротворческой операции в июле 1992 года между сторонами было заключено перемирие, которое «заморозило» вооруженный конфликт. С тех пор российские войска находятся на территории непризнанной республики.

Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, а также ЕС и США — как наблюдатели.

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