Президент Молдавии прибыл в Россию на переговоры по газу

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву для переговоров с руководством России по экономическим вопросам. Об этом молдавский лидер сообщил в своем Twitter.

По словам Додона, у него запланированы встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком. Он пробудет в Москве один день.

В конце августа в Молдавию посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Его визит был приурочен к празднованию 75-летия освобождения от войск нацистской Германии. Он передал своему молдавскому коллеге Павлу Войку боевые знамена Красной Армии, а Додону — рассекреченные документы о Великой отечественной войне. В ходе мероприятий Додон и Шойгу возложили цветы к братским могилам советских воинов, погибших при освобождении Молдавии в 1944 году

Кроме того, Шойгу объявил о возобновлении стратегического партнерства Москвы и Кишинева.

Министр обороны России также внес предложение, касающееся урегулирования ситуации вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, в котором он активно участвует. Шойгу предложил Додону уничтожить склад с боеприпасами возле села Колбасна в Приднестровье. Данная инициатива будет вынесена на обсуждение контактной группы.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!