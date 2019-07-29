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Молдавия решила вернуть российское телевидение

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Зинаида Гречаный

Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный рассказала о желании властей страны наладить отношения с Россией. Об этом сообщают РИА Новости.

По ее словам, Молдавия желает улучшить двусторонние отношения во всех сферах. В частности, Гречаный рассказала о том, что правительство готовит решение об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.

Ранее Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства. По словам президента страны Игоря Додона, снятие запрета позволит представителям молдавских властей эффективнее обсуждать вопросы «двусторонней повестки» с Россией. О каких именно переговорах идет речь, Додон не уточнил.

Также Додон заявлял о намерении расширить дипломатическое представительство России в Молдавии, в частности открыть консульство Молдавии в Санкт-Петербурге.

Закон по борьбе с иностранной пропагандой был принят парламентом в конце декабря 2017 года. Он запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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