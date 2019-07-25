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Молдавии понадобилось больше присутствия в Африке и Санкт-Петербурге

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Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что республике не хватает посольств в Африке и консульства в Санкт-Петербурге. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно оценить, в каких странах нам нужно представлять свои интересы, к примеру, в Африке у Молдавии нет ни одного посольства, но все это стоит делать поэтапно. Для начала нам стоит открыть консульство в Санкт-Петербурге, поскольку в России у нас есть только посольство в Москве», — сообщил Додон.

По словам президента, он не исключает, что в скором времени во многих дипломатических представительствах Молдавии за рубежом произойдут перестановки. Додон считает, что многие дипломатические работники вели свою деятельность не в интересах страны, а в интересах Демократической партии Молдавии (ДПМ).

Молдавия прекратила участие в Межпарламентской ассамблее СНГ в марте 2017 года решением занимавшего тогда пост спикера парламента представителя ДПМ Андриана Канду. Этому решению предшествовал дипломатический скандал, разгоревшийся из-за того, что молдавское правительство рекомендовало чиновникам не ездить в Россию.

В качестве причины такой рекомендации назывался досмотр официальных лиц республики на границе. Кабмин Молдавии принял решение передать Москве официальную ноту, в которой просил принять меры, чтобы остановить «эти превышения полномочий».

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