Молдавия объявила о возобновлении работы с СНГ

Молдавия вернется к межпарламентскому сотрудничеству в рамках СНГ. Об этом объявила спикер парламента республики Зинаида Гречаный, выступая на проходящем в Москве форуме «Развитие парламентаризма», передает молдавское издание Deschide.

В своем выступлении Гречаный объявила о необходимости восстановления парламентского общения между Молдавией и Москвой. Она напомнила, что предыдущие власти страны заблокировали участие молдавских депутатов в Межпарламентской ассамблее СНГ. «Мы хотим вернуться на эту важную для нас международную платформу», — заявила она.

Гречаный также отметила, что сегодня Молдавия впервые за последние годы имеет возможность для реализации «действительно сбалансированной внешней политики, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве как с Западом, так и с Востоком».

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Молдавия прекратила свое участие в Межпарламентской ассамблее СНГ в марте 2017 года решением занимавшего тогда пост спикера парламента представителя Демократической партии Молдавии (ДПМ) Андриана Канду. Этому решению предшествовал дипломатический скандал, разгоревшийся из-за того, что молдавское правительство рекомендовало чиновникам не ездить в Россию.

В качестве причины для такой рекомендации назывался досмотр официальных лиц республики на границе. Кабмин Молдавии принял решение передать Москве официальную ноту, в которой просил принять меры, чтобы остановить «эти превышения полномочий».

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин, комментируя ситуацию, говорил, что нота молдавской стороны вызывает много вопросов. Однако официального ответа на нее со стороны Москвы так и не последовало, что и стало формальной причиной для прекращения работы молдавской делегации в Межпарламентской ассамблее СНГ.

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