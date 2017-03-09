Правительство Молдавии предостерегло чиновников от поездок в Россию

Правительство Молдавии рекомендовало чиновникам воздержаться от поездок в Россию в связи с досмотрами официальных лиц республики на границе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает РИА Новости.

«Принято решение передать эту официальную ноту руководству России, в которой просят срочно принять меры для того, чтобы остановить эти превышения полномочий. Российский посол проинформирован, что пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

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Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, выступил против такой рекомендации. «Решение запретить государственным чиновникам поездки в РФ неуместно. Возможно, были некоторые сбои, так же, как и у нас на границе, но это не оправдывает рекомендацию, которая может испортить хорошие отношения, которые мы начали строить с Россией», — написал он на своей странице в Facebook. Он добавил, что продолжит ездить в Россию для укрепления отношений с Москвой.

Ранее 9 марта представители правительства и парламента Молдавии на встрече с российским послом передали ноту, в которой пожаловались на действия представителей силовых структур в отношении въезжающих в Россию молдавских официальных лиц. В документе указывается, что «чиновников останавливаются на въезде в РФ, допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей спецслужб».